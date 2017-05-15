Скончался генерал юстиции

2017-05-15 12:23 | www.apa.az | 3

Скончался генерал юстиции России Ильгар Гасымов.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, 13 мая скончался работавший ранее в органах юстиции России генерал-лейтенант юстиции Ильгар Алигусейн оглу Гасымов.

Покойный был похоронен в тот же день в селе Джавад Сабирабадского района. По словам родственников, у И.Гасымова были проблемы с сердцем, некоторое время назад его прооперировали в Грузии.

Отметим, уроженец Сабирабадского района Ильгар Гасымов родился в 1961 году в Баку. Долгое время он работал в органах юстиции России, затем принимал активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана. У покойного двое детей – сын и дочь. Ранее И.Гасымов состоял в браке с известной телеведущей Наргиз Джалиловой.

Информацию о смерти И.Гасымова распространил сайт modern.az.