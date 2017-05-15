Азербайджанский парикмахер выпрямляет волосы огнем – ВИДЕО

2017-05-15 12:14 | www.oxu.az | 3

В Баку парикмахер использует огонь для выпрямления волос.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, для выпрямления волос своих клиентов мастер смачивает их спиртом и поджигает.

Парикмахер по имению Пюнхан утверждает, что химические средства, обычно используемые для выпрямления, вредят волосам, тогда как огонь является «естественным» средством.

Также сообщается, что использовать такую методику может лишь настоящий мастер, который знает дозировку спирта и владеет техникой безопасности.

Представляем вам это видео:

И.Н.

