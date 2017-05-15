«Мисс США-2017» стала физик-ядерщик – ФОТО

2017-05-15 12:20 | www.oxu.az | 3

Победителем конкурса «Мисс США - 2017» стала «мисс Вашингтон» Кара Маккалоу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Известно, что Маккалоу работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика.

Помимо этого, победительница конкурса обладает большой склонностью к общественной работе — она основала программу по содействию повышения уровня знаний в науке у детей.

Отметим, в прошлом году в конкурсе «Мисс США - 2016» также победила представительница Вашингтона — офицер армии США Дешона Барбер.

A.C.

