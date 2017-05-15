СГБ Азербайджана расследует вопрос распространения информации, составляющей гостайну

2017-05-15 12:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последние дни некоторые сайты распространили информацию о ряде лиц, тайно сотрудничавших с упраздненным МНБ, или же их тайных прозвищах, говорится в сообщении отдела по общественным связям Службы государственной безопасности (СГБ), распространенном в понедельник.

По факту в СГБ начато расследование, и в уголовном деле расследуются достоверность отмеченных в этой информации случаев, распространение представляющей государственную тайну информации и источник ее распространения.

СГБ Азербайджана заявляет, что информация о лицах, сотрудничающих или конфиденциально сотрудничающих с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность,составляет государственную тайну, и распространение этой информации создает уголовную ответственность в порядке, установленном законом.

(Текст: Кямаля Сеидова)