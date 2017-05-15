В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку стартовали финалы по спортивной гимнастике (ФОТО)

2017-05-15 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали индивидуальные финалы по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в рамках IV Игр исламской солидарности.

Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

Шесть комплектов разыграют мужчины в упражнениях на коне, перекладине, кольцах, брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях. От Азербайджана за медали будут бороться Мурад Агарзаев (вольные упражнения, кольца, опорный прыжок, конь, перекладина), Бенсе Талас (брусья, кольца, конь, перекладина) и Тимур Байрамов (брусья).

Еще четыре комплекта разыграют женщины в опорном прыжке, вольных упражнениях, упражнениях на бревне и разновысоких брусьях. Азербайджан представят в финалах Марина Некрасова (опорный прыжок, бревно), Юлия Иншина (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения) и Екатерина Тишкова (разновысокие брусья, вольные упражнения).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)