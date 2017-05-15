Rus gazetesi: Ruslar yeniden Türkiye’yi sevmeye başladı

2017-05-15 12:28 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması Türkiye ile ilişkilere bakışın toplum nezdinde hızlı “normalleşme” gösterdiğine işaret etti.

Devlete ait araştırma şirketi Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VTsIOM’un anketini İzvestiya gazetesi bu sabah 'Rusyalılar yeniden Türkiye’yi sevmeye başladılar' başlığı ile duyuru.

Türkiye ile ilgili duygu ve düşünceleri “negatif” olanlar “pozitif” olanlardan hala fazla olmasına rağmen, olumlu bakış yavaş yavaş eski günlere dönme eğiliminde.

YÜZDE 28'E GERİLEDİ

İkili ilişkilerin gergin ve düşmanlık seviyesinde olduğunu düşünenlerin oranı son bir yılda yüzde 70’den yüzde 28’e geriledi.

Geçen yıl ilişkileri doğrudan “düşmanca” niteleyenler yüzde 23 iken bu yıl bu oran yüzde 4’e kadar düştü.

İlişkilerinin geldiği noktayı “gergin” kelimesi ile tanımlayanlar yüzde 47’den yüzde 24’e indi.

Türkiye’ye bakıştaki bu “hızlı iyileşme” henüz Rusya halkının gözünde “dostluk” nitelemeleri için erken gözüküyor:

İlişkileri “iyi komşuluk” olarak niteleyenler yüzde 8, “dostluk” olarak görenler yüzde 6, “oldukça sıcak” diye kabul edenler yüzde 5.

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Rusya halkının yüzde 49’u, mevcut zorluklara rağmen iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesiden yana olduğunu ifade ediyor. Ankara ile iyi ilişkilere karşı olanların oranı gün geçtikçe geriliyor.

Uzmanlar, Putin ile Erdoğan arasındaki zirvelerin halkın gözünde ilişkilere bakışı iyileştirdiğine dikkat çekiyor.