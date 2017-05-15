В Баку умер российский генерал – ФОТО

2017-05-15 12:24 | www.oxu.az | 3

В Баку умер генерал юстиции России в отставке Ильгар Гасымов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, генерал-лейтенант органов юстиции Ильгар Гасымов умер 13 мая в Баку.

Покойный был похоронен в тот же день в селе Джавад Сабирабадского района.

По словам родственников, у И.Гасымова были проблемы с сердцем, и недавно он перенес открытую операцию на сердце в Грузии.

Отметим, что Ильгар Гасымов родился в 1961 году в Баку. Долгое время он работал в органах юстиции России. У него остались сын и дочь. По некоторым сведениям, одно время он был женат на ведущей Наргиз Джалиловой.

A.M.

