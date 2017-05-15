В 2018 году руководители ведущих портов мира соберутся в Азербайджане

2017-05-15 12:30 | www.oxu.az | 3

С 8 по 12 мая представители ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (Бакинский порт) приняли участие в ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней (International Association of Port and Harbors - IAPH), прошедшей в городе Бали (Индонезия), которая охватывает более 300 портовых делегаций из около 90 стран мира.

Как передает Oxu.Az, во время церемонии торжественного открытия 10 мая исполнительный директор Индонезийской портовой корпорации Элвин Г. Масассья и президент Международной ассоциации портов и гаваней Сантьяго Гарсия Мила приветствовали гостей конференции.

Наряду с конференцией, в рамках проводимых мероприятий состоялось открытие международной выставки. Более 1000 гостей, пришедших на данную выставку, смогли ознакомиться со стендом Бакинского порта, а также получили подробную информацию о строящейся в Аляте Зоне Свободной Торговли, о концепции Азербайджанского хаба и о многих других важных событиях.

В этот же день на конференции выступил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов с презентацией на тему «Влияние Азербайджанской концепции большого хаба на связь во всей Евразии».

На сессии, состоявшейся в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней 12-го мая, генеральный директор выразил свою благодарность всем, кто оказал поддержку в проведении очередной конференции в 2018 году в городе Баку, а также зачитал участникам приветственное письмо первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

В обращении первого вице-президента было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет внимание развитию ненефтяного сектора экономики страны, в особенности заинтересован в проектах в рамках Нового Шелкового Пути.

«В этой связи следует особо отметить, что проекты, реализующиеся в сфере транспорта и логистики, имеют особую важность и для Азербайджана, и для стран региона. Целью строительства нового современного Бакинского порта, а также создания Зоны Свободной Торговли при порте является идея превратить нашу страну в транспортно -логистический центр региона.

Я верю, что данный грандиозный проект с ожидаемой ежегодной мощностью перевала 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров будет иметь прекрасное будущее», - отмечено в приветственном обращении.

Далее вниманию гостей был представлен краткий видеоролик, посвященный Азербайджану и Бакинскому порту, после которого всех гостей пригласили на очередную конференцию в 2018 году в Баку, где все участники получат возможность ознакомиться с портом и Зоной Свободной Торговли в Аляте, а также древней историей и богатым культурным наследием нашей страны.

В рамках конференции, в связи с проведением очередной ежегодной конференции в 2018 году в Баку, состоялась пресс-конференция с участием местных и иностранных журналистов. Также был подписан меморандум о соглашении между Бакинским портом и Индонезийской портовой корпорацией.

Следует отметить, что конференция на тему «Порты будущего: Создание хабов, ускорение связей», которая пройдет 8-11 мая 2018 года, состоится впервые в СНГ именно в Азербайджане. В рамках данной конференции ожидается участие около 1000 гостей из различных международных организаций, руководителей портов, экспертов, специализирующихся в сфере транспорта и логистики.

ЗАО «Бакинский международный морской торговый торт» является членом Международной ассоциации портов и гаваней с 2010-го года.