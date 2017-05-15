Генсек ООН рассказал о плюсах проекта Шелкового пути для мировой экономики

2017-05-15 12:27 | www.trend.az | 3

Китайская инициатива "Один пояс – один путь" направлена на достижение мира, и именно поэтому она тесно связана с целями и принципами ООН, завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

"Этот проект направлен на объединение людей, он создается не только для развития, но и ради достижения мира. И именно поэтому эта инициатива так сильно связана с программой действий ООН, которая направлена на достижение стабильного развития и прочного мира", — сказал Гутерриш в интервью телеканалу CGTN.

Несмотря на преимущества китайской инициативы, мнения о ней разнятся, некоторые политики и эксперты заявляют о том, что Пекин посредством проекта "Один пояс – один путь" стремится усилить свое геополитическое влияние. Отвечая на вопрос о том, каково его личное мнение о целях Китая, генсек ООН ответил, что преимущество этого проекта в том, что он является беспроигрышным для всех, как для КНР, так и для остальных.

"На сегодняшний день Китай является движущей силой мировой экономики, и в этом есть взаимная выгода. Если Китай поможет какой-то стране развить свою экономику, Пекин тоже получит выгоду, это выигрышная ситуация для обеих сторон", — отметил генсек всемирной организации.

Он добавил, что "несомненно, мы рассматриваем все эти проекты как средство продвижения китайских инвестиций, торговли и благосостояния, это правда". "Но это как раз и является обоюдовыгодной ситуацией, когда ты стараешься помочь другим разбогатеть и при этом ты сам богатеешь. Если все будут поступать так же, этот мир станет намного лучше", — сказал он.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.