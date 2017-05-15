СГБ проводит расследование в связи с бывшими агентами МНБ

2017-05-15 12:35 | www.oxu.az | 3

В последние дни на некоторых информационных сайтах были распространены сообщения о ряде лиц, которые тайно сотрудничали с упраздненным министерством национальной безопасности.

Как передает Oxu.Az, в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности сообщили АПА, что в связи с фактом в СГБ было начато расследование. Изучаются вопросы в связи с распространением составляющих государственную тайну сведений и выясняются источники информации.

СГБ заявляет, что сведения о лицах, сотрудничающих и сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами разведки, контрразведки и оперативно-розыскной деятельности, составляют государственную тайну, и распространение подобной информации влечет за собой уголовную ответственность в порядке, установленном законом.

A.M.

