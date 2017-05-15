Восемь фактов о мужском теле, которых мы не знали

2017-05-15 12:38 | www.oxu.az | 3

Мужское тело таит в себе массу сюрпризов. Некоторые его особенности — загадка не только для женщин, но и для самих мужчин.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru приоткроет завесу тайны и покажет вам восемь фактов, после которых вы начнете по-другому смотреть на представителей сильного пола.

1. Медленное старение



Мужское лицо сохраняет молодость намного дольше, чем женское. А все потому, что с возрастом кожа у мужчин теряет плотность коллагена медленнее, из-за чего лучше сопротивляется морщинам и провисанию.

Но, так как мужчины обычно меньше заботятся о коже лица, чем женщины, она более восприимчива к негативному внешнему воздействию, что может свести на нет природное преимущество.

2. Способность к лактации



Да, вы не ослышались, у мужчин тоже есть железы, которые могут производить молоко. Но его выработка — отклонение от нормы.

Во всем виновато повышение гормона пролактина, которое может быть вызвано, например, препаратами, стимулирующими сердце, нарушением функций гипофиза и гипоталамуса, опиоидами или экстремальным голоданием.

3. Облысение



Принято считать, что облысение передается мужчинам только через материнские Х-хромосомы. Но это не совсем так, есть и другие не менее важные факторы.

Если отец мужчины лысый, то его склонность к облысению вырастает на 60 %. Активная работа мужских гормонов также влияет на волосяные луковицы таким образом, что организм постепенно утрачивает способность создавать новые волосы. Ну и куда же без стрессов и неправильного питания, которые тоже значительно увеличивают риск.

4. Предменструальный синдром



Для кого-то это может быть еще более удивительным, чем лактация, но у 26 % мужчин тоже бывают симптомы ПМС.

В такой период мужчина становится более чувствительным, раздражительным, голодным и даже может страдать от спазмов внизу живота. В общем, чувствует все то же самое, что и женщина.

5. Женское начало



Все люди на Земле начали свое существование как женщины. За определение пола отвечают Х- и Y-хромосомы. Если при зачатии соединятся две Х-хромосомы — получится девочка, если Х- и Y-хромосомы — мальчик.

Фишка в том, что первые 5–6 недель Y-хромосома неактивна, и пока она не вступит в силу, эмбрион развивается в девочку.

6. Толстая кожа



За утолщение кожи мужчины отвечает гормон тестостерон. Именно поэтому она примерно на 25 % толще, чем у представительниц слабого пола.

Но, несмотря на изначальное преимущество, кожа мужчины истончается в течение жизни, в то время как у женщины она остается неизменной толщины вплоть до менопаузы.

7. Адамово яблоко



Вы когда-нибудь задумывались, для чего нам нужен кадык и почему у мужчин он больше, чем у женщин? Адамово яблоко всего лишь выступ на шее, образованный пластинами щитовидного хряща, основная функция которого — защита голосовых связок.

Щитовидный хрящ также ответственен за высоту тона голоса. В подростковом возрасте он изменяет свой угол по отношению к перстневидному хрящу, тем самым образуя кадык и «ломая» голос. У мужчин этот угол меньше, чем у женщин, и поэтому у них выступ больше, а голос ниже.

8. Цветовое восприятие

Мужчины различают меньше цветовых оттенков, чем женщины, и причина этого довольно проста. За восприятие цвета отвечают клетки-колбочки, которые называются коническими. Информация о них содержится в Х-хромосоме, а так как у женщин Х-хромосом 2, конических клеток у них, соответственно, больше.

A.C.