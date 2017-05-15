В Баку состоится Международная выставка Caspian Motor Show (ФОТО)

2017-05-15 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На днях в конференц-зале информационного агентства Trend состоялась пресс-конференция компании International Trade Fairs Group (ITF Group), где основатель компании Агагасан Муртаджи и и генеральный директор компании Низами Гезалов объявили представителям СМИ о том, что в этом году будет проведено несколько международных выставок.

Во время конференции генеральный директор компании Низами Гезалов предоставил обширную информацию по поводу выставок, которые планируется провести в 2017 году.

Так, в «Бакинском экспо-центре» 28-30 июня состоится международная выставка автомобилей, запчастей, оборудования и аксессуаров, представленных фирмами-производителями и их местными дистрибьюторами - Caspian Motor Show. Выставка будет организована при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, а также Общественного объединения поддержки предпринимательства «Шелкового пути». На выставку, которая займет территорию площадью 8000 квадратных метров, приглашены все известные производители автомобилей и их дистрибьюторы.

«Целью данной выставки является демонстрация современных технологий, новых разработок в автомобильной сфере. Мы являемся сторонниками обеспечения чистоты, соблюдения экологических норм и безопасности пассажиров, поэтому намерены продемонстрировать на выставке технологии, которые позволят нам добиться этих целей», - отметил Муртаджи.

В свою очередь, Низами Гезалов заметил, что автомобильная выставка поможет привлечь иностранных инвесторов, заинтересованных в автомобильной сфере Азербайджана, способствуя развитию автомобильного производства.

«Проведение подобных выставок не только создает новые перспективы для бизнеса, но также способствует притоку инвестиций в страну. И в связи с этим мы рады пригласить на выставку представителей министерств экономики, транспорта, связи и высоких технологий, а также организации, занятые в данной сфере, экспертов и т.д.», - сказал Гезалов.

По мнению основателя компании ITF Group Агагасана Муртаджи, атмосфера выставки, общение между ее участниками и гостями придаст динамику развитию отрасли, усилит позиции производственного сектора, способствует привлечению инвестиций, реализации новых проектов и открытию новых рабочих мест.

По словам основателя ITF Group, с целью обмена опытом и ознакомления с автомобильным производством в Азербайджане, совместно с выставкой планируется проведение бизнес-форума, где примут участие зарубежные компании, специалисты и эксперты в данной сфере.

Отметим, что в этом году ITF Group, которая на протяжении 25 лет деятельности провела свыше 200 различных выставок и бизнес-форумов, будут организованы Международная промышленная выставка Caspian Ind Expo (Caspian Industry Expo) (13-15 сентября) и Международная выставка продукции халял Halal Product Expo (13-15 декабря).

(Автор: Франгиз Агаларова)