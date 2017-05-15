Азербайджанский гимнаст выиграл "золото" Исламиады в Баку

2017-05-15 12:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев выиграл "золото" IV Игр исламской солидарности в Баку в вольных упражнениях.

В финале он набрал 14.400 балла.

"Серебро" выиграл Ахмед Анис Маудж из Алжира. У него 13.350 балла. Бронзовую медаль завоевал Ахмет Ондер из Турции с результатом 13.100 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)