В Азербайджане ожидаются дожди, град, в некоторых реках – половодье - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-05-15 12:58 | www.apa.az | 3

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Вечером местами возможны дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14°, днем 18-21° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 18-20° тепла.

С вечера 15 мая до утра 16 мая погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются дожди. В некоторых местах дожди будут интенсивными, ожидаются грозы.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, местами – град. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

До полудня 17 мая на территории республики погода будет нестабильной, ожидаются дожди. Западный ветер усилится. Уровень воды в реках поднимется, в горных реках ожидается половодье.