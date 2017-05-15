В Баку задержан фальшивомонетчик

2017-05-15 12:42 | www.oxu.az | 3

У жителя города Баку изъяты фальшивые купюры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудниками РУП Хатаинского района в результате проведенных оперативных мероприятий было изъято 0,203 гр. героина, 2 фальшивые купюры в 50 манатов и 1 купюра в 20 манатов у Сархана Мамедова, и 0,236 гр. героина, 2 фальшивые купюры в 50 манатов и 3 фальшивые купюры в 20 манатов у Афгана Нагиева.

В ходе продолжившихся оперативных мероприятий был выявлен и задержан изготавливающий поддельные купюры житель поселка Йени Сураханы Вусал Джумшудов.

A.M.

