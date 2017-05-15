Более 3000 иранцев отбывает наказание в исправительных учреждениях в других странах

2017-05-15 12:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число граждан Ирана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в зарубежных странах, составляет по меньшей мере 3131, сообщает в понедельник информагентство ISNA со ссылкой на МИД Исламской Республики.

Большая их часть осуждена за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Другие преступления - это торговля людьми и финансовые преступления.

Большинство из них было задержано и отбывает наказания в исправительных учреждениях в Турции, Туркменистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Таиланде.

(Автор: Эльмира Таривердиева)