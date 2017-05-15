Насколько Азербайджан сократил добычу нефти?

2017-05-15 12:57 | www.oxu.az | 2

В январе-апреле 2017 года в промышленности страны было произведено продукции на 12,6 миллиарда манатов, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, производство продукции в ненефтяном секторе промышленности сократилось на 2,8%, в нефтяном – на 7,5%.

В добывающем секторе добыча нефти сократилась на 9,5%, а товарного газа - на 0,2%.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара вырос на 2,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – сократился на 1,2%.

У.А.

