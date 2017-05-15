Российские туристы рассказали о проведении Исламиады: "Мы любим Баку!"

2017-05-15 12:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В дни открытия Исламских игр солидарности журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева поговорили с гостями Баку из России и узнали, чем привлекательны для них главные спортивные соревнования мусульманского мира.

Исламские игры в Баку, открывшиеся на днях, станут одним из центральных спортивных событий года – не только для мусульманского мира, но и для всех стран. Ведь одна из основных задач Игр – продемонстрировать, что ислам - это религия добра, милосердия, добрососедства. Потому выбор организаторов в итоге и пал на столицу Азербайджана: основой государственной политики здесь является уважение ко всем нациям и религиям, и мусульмане, христиане и иудеи живут в дружбе и спокойствии. А кроме того, именно Азербайджан, с его опытом проведения крупных международных мероприятий, с прекрасной спортивной инфраструктурой, мог провести Исламиаду на самом высшем уровне, привлечь тысячи болельщиков не только из стран-участников Игр, но и из государств Европы. Планы эти полностью оправдались: сейчас в Баку действительно огромное количество туристов, в том числе и из России. Некоторые из них прилетали в Баку на майские праздники и, застав подготовку к Исламиаде, специально брали туры выходного дня, чтобы оценить то незабываемое зрелище, которое представляло собою открытие Игр.

«Нам чудом достались билеты на церемонию, - рассказывает Ольга. Вместе с женихом они приехали в Баку из Москвы в конце апреля, и город так покорил молодых людей, что им захотелось вернуться сюда еще раз. А когда оказалось, что совсем скоро в городе пройдет Исламиада, они очень пожалели, что не купили билеты заранее. - Друзья, которые работали волонтерами на Евроиграх (от них мы и узнали столько хорошего про Баку) собирались на открытие, но в итоге не смогли поехать и отдали билеты нам. Я это, наверно, никогда не забуду! Какая была потрясающая музыка, какое красочное зрелище, салют просто невероятный! Это было очень здорово!»

Молодые люди планируют еще не раз приехать в Азербайджан, чтобы получше узнать эту замечательную страну. Интересно, что, по результатам опроса журналистов среди российских туристов, побывавших в Баку на майских праздниках, таких немало. Хотя далеко не все смогли в результате попасть на церемонию открытия Исламских игр - Баку так или иначе оставил след в сердце почти каждого россиянина, который хотя бы раз был в Азербайджане. А вот Андрей из Астрахани бывает здесь часто – вместе со всей семьей. «Моя мама азербайджанка, Баку от нас близко – так что мы часто приезжаем, хотя родни здесь и нет. Зато давно есть друзья, мусульмане. Они замечательные люди – гостеприимные, честные, достойные. В Азербайджане учат дружить по-настоящему, учат уважать старших, ценить мир; мои друзья всегда ходят на православный пасхальный базар - все деньги от него в детские дома идут. И нас, русских, всегда поздравляют с Рождеством, с Пасхой. Мы любим Баку – красивый город, и страна очень интересная. Я рад, что сейчас все больше про нее узнают», - рассказывает астраханец, добавляя, что церемония открытия произвела потрясающее впечатление и на него, и на его супругу, и на дочь, которая забросала взрослых вопросами о национальных костюмах, музыке и значениях каждого действа этого фантастического шоу.

Багир приехал на Игры с сыновьями-подростками из Дербента. Тимур и Самед занимаются борьбой – этот спорт очень популярен в Дагестане, не зря же именно там воспитываются сильнейшие российские борцы, олимпийские чемпионы. «Во-первых, я хочу показать своим детям пример – чего они могут достигнуть, если будут упорно работать. Соревнования такого уровня очень воодушевляют. Во-вторых, мы тоже мусульмане, и я считаю, что Исламиада – это правильно. Когда плохое говорят про мусульман, мои сыновья должны не злиться зря, не лезть в драку, они должны помнить, что ислам – это сила, а сильные всегда добрые и умные. Можно поговорить, объяснить – и проще разговаривать, когда видел что-то такое замечательное и гордое, как вот эти игры», - говорит Багир.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.