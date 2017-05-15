Türk sporcudan Bakü'de daha bir altın madalya

2017-05-15 13:09 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azebaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcu Yusuf Dikeç altın madalya kazandı.

Dikeç, 50 metre tabanca atışı yarışması finalinde 223 puan toplayarak zirveye yükseldi.

Müsabaka'da 220,8 puan ile Ummanlı sporcu İsmail Alabri gümüş, İranlı Muhammet Ahmadi ise 200,9 puan ile bronz madalya kazandı.

Türk sporcular 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda şu ana kadar 21 altın, 24 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı

Ev sahibi Azerbaycan ise 25 altın, 17 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 51 madalya kazanarak liderliği elinde tutuyor.

Özbekistan ise 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile üçüncü yerde kararlaştı.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşti. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.