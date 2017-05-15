Боевики ИГИЛ разрушили античные статуи на Евфрате

2017-05-15 13:00 | www.oxu.az | 2

Боевики террористической организации «Исламское государство» уничтожили древние статуи в районе античного города Дура-Европос на востоке Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Al Manar.

На видео показано, как боевики разрушают статуи и артефакты при помощи кувалд.

Напомним, в декабре прошлого года ИГИЛ взяло под контроль античный сирийский город Пальмира. Боевики разрушили в городе амфитеатр и тетрапилон — здание с четырьмя входами. Оба архитектурных памятника внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Н.О.