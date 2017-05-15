Азербайджан подписал ряд документов в рамках проекта SOCAR GPC (версия 2)

2017-05-15 12:49 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проекта SOCAR GPC, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, меморандум был подписан накануне в рамках международного форума "Один пояс - один путь", проходящего в Китае.

Меморандум подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава Национальной нефтяной корпорации Китая (CNPC) Ванг Юлин и председатель Банка развития Китая (CDB) Ху Хуайбанг.

Сегодня же в рамках форума был подписан договор по предварительному детальному проектированию газоперерабатывающего завода и полиэтиленового нефтехимического комплекса в рамках проекта SOCAR GPC.

Договор был подписан SOCAR, Национальной нефтяной корпорацией Китая (CNPC) и компанией Technip и призван регулировать услуги HQC (дочерняя компания CNPC) и Technip Italy по детальному проектированию для проекта SOCAR GPC. С сегодняшнего дня HQC и Technip Italy приступят к оказанию услуг согласно договору.

В рамках проекта GPC планируется создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе этиленовой установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн, пропиленовой установки мощностью 130 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла.

Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства проектов, при поддержке азербайджанских компаний на основе проектов, подготовленных ведущими лицензиарами мира.

Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно четыре миллиарда долларов.

Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.

(Автор: Анвар Мамедов)