Реструктуризация обязательств Международного банка Азербайджана не затронет его "дочек" (версия 2)

2017-05-15 12:54 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Процесс реструктуризации валютных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не затронет дочерние банки «МБА-Москва» и «МБА-Грузия», сообщили в понедельник Trend в МБА.

«Обе «дочки» не имеют зарубежных обязательств, и эти банки соблюдают все нормативные требования регуляторов в государствах, где они работают. Финансовые показатели «МБА-Москва» и «МБА-Грузия» многократно превышают все требования Центральных банков России и Грузии», - отметили в банке.

Оба банка, добавили в МБА, успешно выполняют свои обязательства перед клиентами.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны. Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году, а банк "МБА-Грузия" - в 2006 году.

(Автор: Азад Гасанли)

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