Москва и Эр-Рияд договорились продлить ограничения на добычу нефти

2017-05-15 13:16 | www.oxu.az | 2

Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, то есть до марта 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанном по итогам встречи в Пекине.

«Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девятимесячного продления Декларации о кооперации. Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям», - говорится в совместном заявлении.

30 ноября 2016 года в Вене страны ОПЕК договорились о сокращении нобычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Это было первое согласованное снижение уровня добычи сырья с 2008 года.

Н.О.