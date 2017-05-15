В Турции предотвращен теракт на авиабазе
2017-05-15 12:56 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Боевики террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) предприняли попытку совершения теракта на авиабазе ВВС Турции в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Отмечается, что террористы намеревались проникнуть на авиабазу в заминированном микроавтобусе. Самодельная взрывчатка была начинена гвоздями для повышения ее поражающей способности.
Силовики остановили микроавтобус на блокпосту авиабазы. Есть задержанные.
Микроавтобус был взорван саперами за пределами авиабазы.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
@o_quluzade