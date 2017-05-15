Турецкий стрелок завоевал "золото" Исламиады

2017-05-15 13:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турецкий стрелок Юсуф Дикедж принес своей стране очередную золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале соревнований по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров, Дикедж набрал 223 очка.

Второе место с результатом 220,8 очка занял представитель Омана Исмаил Алабри, а бронзова медаль досталась иранскому спортсмену Мохаммаду Ахмади, набравшему 200,9 очка.

Азербайджанский стрелок Расул Мамедов не смог побороться за медали в финале и занял восьмое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)