Оглашены детальные результаты голосования жюри и телезрителей на «Евровидении 2017» – ВИДЕО

2017-05-15 13:36 | www.oxu.az | 3

Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал детальные результаты голосования профессионального жюри и телезрителей стран-участниц в полуфиналах и финале конкура этого года, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Азербайджан на «Евровидении 2017» представляла Dihaj c песней «Skeletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман), которая впервые прозвучала на конкурсной сцене 9 мая в первом полуфинале.

По итогам суммирования голосования профессионального жюри и телезрителей Dihaj в первом полуфинале набрала 150 баллов и стала восьмой среди 18 полуфиналистов, получив право выступить в финале конкурса.

Ниже приведена таблица голосования телезрителей и профессионального жюри, как Азербайджана, так и тех стран, кто голосовал за Dihaj в первом полуфинале «Евровидения 2017».

Отметим, что в состав азербайджанского профессионального жюри вошли следующие персоны: народная артистка Афаг Меликова, народный артист Александр Шаровский, народный артист Энвер Садыгов, заслуженная артистка Севда Алекперзаде, вокалист и музыкант Анар Гусейнли.

В финале «Евровидения 2017», прошедшем в Киеве 13 мая, Dihaj набрала по результатам голосования жюри и телезрителей 120 баллов, заняв 14-е место, а победителем с результатом 758 баллов стал португалец Сальвадор Собрал.

Ниже представлена таблица финального голосования Азербайджана и стран-участниц конкурса за Азербайджан.

A.C.

