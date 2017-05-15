Успехи азербайджанских спортсменов на Исламиаде показывают их мощь – каратист Фирдовси Фарзалиев

2017-05-15 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победы азербайджанских спортсменов в IV Играх исламской солидарности в Баку демонстрируют их мощь, сообщил Trend каратист Фирдовси Фарзалиев, завоевавший "бронзу" на соревнованиях по карате (кумитэ), в весовой категории до 60 кг.

По итогам вчерашнего дня Азербайджан лидирует в медальном зачете - 24 золотые, 17 серебряных и девять бронзовых медалей. На втором месте Турция с 20 золотыми, 24 серебряными и 15 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Узбекистан с пятью золотыми, четырьмя серебряными и 12 бронзовыми медалями.

"Игры проходят на нашей родной земле, поэтому такой успех не случаен. Мы очень серьезно готовились к Исламиаде и завоеванные медали говорят сами за себя. Очень жаль, что не удалось завоевать "золото", но всем другим нашим спортсменам желаю только ярких побед", - отметил Фирдовси Фарзалиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)