Французский астронавт разместил в соцсети статус об Азербайджане – ФОТО

2017-05-15 13:53 | www.oxu.az | 3

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке поделился в своем Facebook интересным статусом об Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vzglyad.az, Песке разместил фото, которое надписал: «Совершенные геометрические области в Азербайджане».

Данное фото вызвало большой интерес у его подписчиков и других пользователей.

Отметим, что Тома Песка в настоящее время находится в космическом полёте на корабле «Союз МС-03», стартовавшем 17 ноября 2016 года.

A.M.