Французский астронавт разместил в соцсети статус об Азербайджане – ФОТО
2017-05-15 13:53 | www.oxu.az | 3
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке поделился в своем Facebook интересным статусом об Азербайджане.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vzglyad.az, Песке разместил фото, которое надписал: «Совершенные геометрические области в Азербайджане».
Данное фото вызвало большой интерес у его подписчиков и других пользователей.
Отметим, что Тома Песка в настоящее время находится в космическом полёте на корабле «Союз МС-03», стартовавшем 17 ноября 2016 года.
A.M.