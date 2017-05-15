Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-15 13:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выиграла серебро IV Игр исламской солидарности в Баку в опорном прыжке.

По итогам двух попыток ее результат составил 13.750 балла.

Золотую медаль в этом виде программы завоевала представительница Узбекистана Оксана Чусовитина с 14.250 балла.

Бронза у спортсменки из Индонезии Рифды Ирфаналутфи с результатом 13.025 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)