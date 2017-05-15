Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная

2017-05-15 13:14 | www.trend.az | 3

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — три, передает РИА Новости со ссылкой на информационную бюллетень Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два, Деръа — два, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинции Хомс", — говорится в бюллетене.

Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ).

Кроме того, отмечается, что в течение суток было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Аль-Элка и Аль-Назихи провинции Эс-Сувейда.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1497. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", — говорится в бюллетене.

Минобороны также сообщает о том, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел пять гуманитарных акций. По данным ведомства, акции были проведены в городе Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды, жители провинции Эс-Сувейда получили 1,3 тонны продовольственных наборов. Как уточняется, общий вес гуманитарного груза – 6,1 тонны, гуманитарную помощь получили более 1,9 тысячи сирийцев.