Более 50% россиян поддержали ограничения на турецкие продукты

2017-05-15 13:17 | www.trend.az | 3

Больше половины россиян заявили о необходимости сохранить введенные Россией ограничения на закупку турецкой сельхозпродукции, показал опрос "Левада-центра", передает РИА Новости.

Опрос проведен 21 – 24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

На вопрос, следует ли сохранить ограничения на закупки сельскохозяйственной продукции из Турции, положительно ответили 52% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

Говоря о санкциях в целом, 65% опрошенных россиян заявили, что положительно относятся к введению руководством страны запрета на импорт продуктов и сельхозпродукции из стран ЕС и США в ответ на санкции этих стран в отношении России, об обратном заявил 21%. Согласно данным "Левада-центра", 40% опрошенных считают, что ответные санкции РФ наносят в большей степени ущерб Западу; 35% респондентов заявили, что российские ответные санкции несут вред обеим сторонам в равной степени, а 12% выразили мнение, что ответные санкции больше вредят самой России.

Кроме того, как гласят данные опроса, 75% россиян считают, что санкции стран Запада не создали для них и их семей серьезных проблем, причем 32% респондентов заявили, что из-за антироссийскийхсанкций у них не было никаких проблем. Об имеющихся проблемах из-за санкций Запада заявили 18% опрошенных.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.