Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" Исламиады в Баку

2017-05-15 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Тимур Байрамов выиграл бронзу IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях на брусьях.

В финале он набрал 13.100 балла.

Золотую медаль выиграл турецкий гимнаст Ферхат Ариджан, который набрал 14.900 балла. Серебро получил Хилал Метиджи из Алжира. У него 13.500 балла.

Второй азербайджанский гимнаст Бенсе Талас занял в финале седьмое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)