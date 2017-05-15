ПНФА хочет вернуть смертную казнь

2017-05-15 14:05 | www.apa.az | 4

Сегодня было проведено заседание Партии народного фронта Азербайджана.



Правление ПНФА обсудило информацию об измене государству некоторых солдат, офицеров, а также гражданских лиц. В связи с этим члены ПНФА выступили с заявлением о возвращении смертной казни.



Как сообщили АПА в партии, в заявлении говорится: «Учитывая, что 27 статья Конституции Азербайджанской Республики дает возможность применения смертной казни, а также 2 статью 6 протокола «государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны» Конвенции о защите прав человека и основных свобод и тот факт, что Азербайджан находится в условиях войны, правление ПНФА выступает с инициативой возвращения закона о смертной казни».

С учетом того, что объединённая российско-армянская группировка войск находится в подчинении Верховного главнокомандующего Армении и официальная Москва по сей день не опровергла заявления о том, что эти войска могут принять участие в операциях в Нагорном Карабахе, Правление ПНФА заявило, что в сложившейся ситуации можно утверждать о потенциальной вероятности нахождения России в состоянии войны с Азербайджаном. С этой точки зрения правление ПНФА считает важным принятие ряда срочных мер: «Правление ПНФА считает, что нельзя допускать обучение граждан Азербайджана в российских военных школах. Следует провести серьезное расследование в связи с лицами, получившими военное образование в России, служившими в рядах ВС России и являющимися в данный момент военнослужащими ВС Азербайджана».

Правление ПНФА считает, что Комитет по безопасности и обороне Милли Меджлиса в срочном порядке должен провести слушания в связи с лицами, совершившими государственную измену: «Во время слушаний следует серьезно расследовать и проанализировать произошедшее. Милли Меджлис, представляющий законодательную власть, должен предоставлять Верховному главнокомандующему альтернативную информацию. Кроме того, ответственные за эту сферу лица должны быть серьезно наказаны, следует положить конец беспокойству среди общественности».