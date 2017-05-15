В Турции за неделю обезврежены 52 террориста

2017-05-15 14:10 | www.oxu.az | 2

По итогам контртеррористических операций в Турции за последнюю неделю были обезврежены 52 террориста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в сообщении МВД Турции.

Отмечается, что 8-15 мая турецкие силовые структуры провели 483 спецоперации по борьбе с терроризмом.

В ходе этих операций были задержаны 118 человек, подозреваемых в членстве в террористических организациях. Двое задержанных являются иностранными гражданами.

В рамках антитеррористических операций были изъяты 170 единиц огнестрельного оружия, 2,071 тонны взрывчатых веществ, 60 ручных гранат и более 133 тысяч патронов и других боеприпасов.

Вместе с тем, в рамках операций по борьбе с наркоторговлей за прошлую неделю были изъяты две тонны марихуаны, 308 килограммов кокаина, 29 килограммов героина, один килограмм метамфетамина, 65 тысяч штук таблеток с наркотическими и психотропными веществами. Согласно данным МВД, в общей сложности изъятые наркотические вещества оцениваются в сумму 73 миллиона турецких лир.

Н.О.