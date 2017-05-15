"Сборная Баку"на Первом канале России, или Борьба за новые "птички" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-15 13:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского Первого канала состоялся показ первой игры четвертьфинала Высшей лиги КВН с участием команды "Сборная Баку", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.



Команда показала достойное выступление, что подчеркнули члены жюри, в том числе известный российский продюсер, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков, который особо отметил музыкальные данные нашей команды. Однако по итогам игры она не смогла пробиться в полуфинал.



"Конечно, это не совсем тот результат, который мы ждали от "Сборной Баку" в этом сезоне. Но для нашей молодой команды, и в целом для всей азербайджанской молодежи, это большой успех. Не будем забывать, что отечественный КВН за последние годы поднялся из небытия и забвения. Не случайно, те, кого стали уже порядком забывать, вновь вспомнили свои истоки. При всем желании, ребятам не удалось прыгнуть выше головы. Но мы верим, что главные победы еще впереди", - сказал заместитель руководителя Азербайджанского клуба веселых и находчивых Джавид Шахбазбеков.



По его словам, наши КВНщики продолжают прибавлять от игре к игре и подчеркнул, что сегодня в Азербайджане подрастает безумно талантливая смена.



"Мы горды тем, что в Баку уже выступает не один десяток местных команд. Наши концерты КВН уже стали одними из самых успешных юмористических проектов в стране, в зале всегда полный аншлаг. В этом году нас ждет еще много проектов и мероприятий, в том числе и на Первом российском канале", - сказал Шахбазбеков.



В последний раз в Высшей лиге КВН Азербайджан был представлен в далеком 1993 году.

"Сборная Баку" уже начала подготовку к Международному фестивалю "Голосящий КиВиН", который пройдет в Светлогорске 21-23 июля.

Напомним, что в прошлом году наша сборная стала обладательницей одного из главных призов данного фестиваля – "Кивин в Темном". В этом году команда настроена еще более решительно и намерена побороться за новые "птички".



Азербайджанский клуб веселых и находчивых выражает благодарность министерству молодежи и спорта Азербайджана за всестороннюю поддержку КВН.

(Автор: Джани Бабаева)