Спикер МИД Ирана: «Некоторые официальные лица Саудовской Аравии выражаются нецензурно»

2017-05-15 14:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом в ходе сегодняшнего традиционного брифинга заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на вопрос о строительстве стены вдоль турецко-иранской границы. Он сказал, что эта стена строится не вдоль пограничной линии между двумя странами, а на территории Турции: «Мы приветствуем каждый шаг, направленный на обеспечение безопасности и стабильности границ. Стабильность границ важна и для нас, и для тюрков. Обе страны должны увеличить усилия для достижения этой цели».

Б.Касеми также коснулся напряженности, возникшей в отношениях с Саудовской Аравией: «В ответ на нецензурные слова некоторых официальных лиц Саудовской Аравии заявляем, что мы не хотим создания напряженности и готовы вести переговоры с этой страной. Надеемся, что они поймут свою ошибку и создадут атмосферу для согласования и ведения переговоров. Однако, это не означает, что они согласны с политикой в отношении региона, и в частности с вопросом Йемена». (Напомним, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что следует постараться, чтобы возможная война с Ираном велась за пределами Саудии на территории Ирана. Министр обороны Ирана Хусейн Дехган откровенно сказал, что, если Саудовская Аравия совершит какие-либо «безрассудные» действия, то Исламская республика нанесет удары по всей территории королевства, за исключением священных для мусульман городов Мекка и Медина).

В ответ на вопрос о визите в ближайшие дни президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и приезде в Саудовскую Аравию в это время глав некоторых арабских государств Б.Касеми сказал, что заседание в Эр-Рияде не является новым: «Такие заседания были организованы и ранее Саудовской Аравией. На самом деле, проблемы внутри Саудовской Аравии, проблемы в Йемене, обстановка в регионе и тупиковая ситуация внутри власти вынуждают Саудовскую Аравию для сокрытия своих проблем идти на союзы».