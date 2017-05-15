Акиф Човдаров: «Что будет, если я назову имена?»

2017-05-15 14:18 | www.apa.az | 3

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова было отмечено, что адвокат обвиняемого Салима Мамедова Джавид Рзазаде перенес операция, в связи с чем он не присутствует на заседании.

Гособвинитель отметил, что адвокат уже больше 10 дней по уважительной причине не может придти на заседание, поэтому следует назначить нового адвоката. Прокурор отметил, что в связи с тем, что некоторые эпизоды дела не относятся к Салиму Мамедову, то их можно расследовать.

Адвокат Акифа Човдарова Кямандар Насибов сказал, что если С.Мамедов не имеет отношения к некоторым эпизодам дела, то почему его подзащитного и других обвиняют в том, что они создали организованную группу.

К.Насибов добавил, что если назначат нового адвоката, он также потребует время для ознакомления с делом.



С.Мамедов же сказал, что не хочет нового адвоката.



Выступивший на заседании Акиф Човдаров сказал, что не хочет комментировать этот вопрос: «Если я что-то скажу, потом напишут – люди Акифа Човдарова избили и покалечили Джавида Рзазаде».



А.Човдаров заявил, что написанное в прессе об агентурной сети не соответствует действительности: «Органы прокуратуры и следствия вместе смогут сделать и 10% того, что сделал для Азербайджана Эльчин Бехбудов. Каждый пишет о судебном процессе что хочет. Каково будет, если я назову имена? Если я расскажу, начнется гражданская война, беспорядки. Что будет, если прозвучат заявления о чиновниках, занимающих высокопоставленные должности? Писать имена агентов в обвинительном акте противоречит государственности. Кто после этого захочет работать на государство? Это наносит вред государственности».



Процесс продолжится 24 мая.

Отметим, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.