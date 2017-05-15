Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крупным ДТП в Турции

2017-05-15 13:28 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением автобуса в провинции Мугла, говорится в понедельник сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)