Эрдоган отправился к Трампу

2017-05-15 14:26 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Пекина в Вашингтон в 09:25 по турецкому времени.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, 16 мая глава турецкого государства проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В международном аэропорту Пекина Эрдогана провожали посол Турции в Китае Али Мурат Эрсой и другие официальные лица.

В ходе визита в США президента Турции сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишык.

Встреча Эрдогана и Трампа пройдет в формате один на один и в расширенном составе.

Н.О.