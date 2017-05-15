Женская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал на Исламиаде

2017-05-15 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по дзюдо вышла в финал командных соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности.

Соперницы сборной Азербайджана не вышли на татами и право выхода в финал автоматически перешло к нашей сборной.

В финале азербайджанские дзюдоистки встретятся с соперницами из Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)