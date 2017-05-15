Лидеры России и Китая назвали дату следующего форума Шелкового пути

2017-05-15 13:48 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили, что следующая встреча в формате "шелкового пути" пройдет в 2019 году, передает РИА Новости.

"Наш ведущий, председательствующий президент Китая господин Си Цзиньпин объявил о том, что следующая встреча в подобном формате состоится в 2019 году. Насколько это будет эффективно — жизнь покажет, но уже сегодня по факту все, о чем мы говорили, так или иначе работает. Так или иначе, мы все равно этим занимаемся, просто происходит определенная институализация этих ситуаций, которые в жизни и так имеют место", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Президент РФ пояснил: речь, например, идет о развитии инфраструктуры совместными усилиями. "Вы знаете, что мы создаем территории опережающего развития, свободные порты на территории Дальнего Востока: Владивосток, Находка и другие. Много желающих принимать участие в развитии этой инфраструктуры", — подтвердил Путин.