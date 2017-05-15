Азербайджан примет участие в армейских играх в Казахстане

2017-05-15 14:34 | www.oxu.az | 3

Азербайджан примет участие в III Армейских международных играх-2017 в Казахстане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на КазТАГ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Как заявили в министерстве, помимо Азербайджана, в этом году в армейских международных играх на территории Казахстана впервые примут участие Узбекистан, Сирия и Бангладеш.

Армейские международные игры-2017 пройдут в этом году с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. Будут включены 5 новых конкурсных игр: «страж порядка» - соревнование между военнослужащими военной полиции, «военные ралли» - соревнование экипажей на военной автомобильной технике, «дорожный патруль» - соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции, «воин содружества» - соревнование военнослужащих СНГ (подразделение специальных войск) и «соревнование расчетов БПЛА».

Н.О.