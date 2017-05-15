Назван срок регистрации для поступления в магистратуру и резидентуру

2017-05-15 14:40 | www.oxu.az | 3

Продолжается регистрация для желающих принять участие во второй стадии вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, для участия во второй стадии вступительных экзаменов в магистратуру бакалавры должны добавить необходимую сумму на счет своих личных кабинетов, до 22 мая зайти в свои электронные заявления и выбрать и подтвердить программу приема в соответствии со специальностью бакалавра.

Сегодня до 11:00 2849 бакалавров осуществили выбор программы, из них 2580 – абитуриенты азербайджанского, 269 – русского сектора.

Кандидаты на поступление в резидентуру для участия во второй стадии экзамена для оценивания знаний по специальностям должны добавить требуемую сумму на счет личных кабинетов и пройти регистрацию до 22 мая.

Не прошедшие регистрацию в указанный срок не будут допущены ко второй стадии экзаменов.

З.Г.

