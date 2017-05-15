Подписано соглашение о сотрудничестве между Экспертным советом Baku Network и российским Центром Льва Гумилева (ФОТО)

2017-05-15 13:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку подписано соглашение о сотрудничестве между Экспертным советом Baku International Policy and Security Network и российским Центром Льва Гумилева.

Соглашение было подписано директором Центра Льва Гумилева Павлом Зарифуллиным и директором Baku International Policy and Security Network доктором философии Эльханом Алескеровым.

Мероприятие было приурочено к 105-й годовщине со дня рождения выдающегося российского ученого-тюрколога Льва Гумилёва, автора многочисленных научных трудов об истории древних тюрок, их влиянии на этногенез современного русского народа.

Говоря о традициях дружбы и сотрудничества между народами России и Азербайджана, стороны выразили намерение способствовать консолидации, развитию и укреплению связей интеллектуальных элит двух стран.

С целью содействия сотрудничеству и укреплению научных и социокультурных связей стороны планируют проводить совместные встречи представителей экспертного сообщества, интеллектуальной элиты, а также тюркологов.

В тот же день на платформе Baku Network состоялось экспертное обсуждение, посвященное творческому наследию Льва Гумилева и его значению для России и Азербайджана.

http://bakunetwork.com



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