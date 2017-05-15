Азербайджанская гимнастка выиграла серебро Исламиады в Баку

2017-05-15 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Екатерина Тишкова выиграла серебро IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях на разновысоких брусьях.

Ее результат составил 12.400 балла.

Золотую медаль в этом виде программы завоевала представительница Турции Демет Мутлу с 12.750 балла.

Бронза у еще одной спортсменки из Турции Экин Морова с результатом 11.900 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)