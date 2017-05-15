Азербайджанский гимнаст взял "серебро" Исламиады в Баку в упражнениях на кольцах
2017-05-15 14:07 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Бенсе Талас выиграл "серебро" IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях на кольцах.
Его результат в финале составил 14.500 балла.
Золотую медаль в этом виде программы завоевала представитель Турции Ибрагим Чолак с 15.250 балла.
Бронза у спортсмена из Ирана Хади Ханаринежада с результатом 13.850 балла.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Максим Цурков)