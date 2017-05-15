Из музея в Лионе похищена корона за миллион евро

2017-05-15 14:54 | www.oxu.az | 2

Корона XIX века, инкрустированная почти 1800 драгоценными камнями и жемчужинами, была похищена в ночь с пятницы на субботу из Музея религиозного искусства в Лионе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте музея.

По оценкам экспертов, стоимость короны, одного из ценнейших экспонатов музея, составляет более 1 млн евро. Также были похищены кольцо и кубок, входившие в постоянную экспозицию.

«Корона девы Марии» была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями, подаренными музею богатейшими семьями Лиона. В 2016 году каждый камень был изучен и каталогизирован сотрудниками музея, что может облегчить поиск украденного экспоната.

Ограбление было хорошо спланировано. Грабители проникли внутрь здания в половине четвертого ночи, предварительно отключив сигнализацию. Полиция быстро приехала на место происшествия, но задержать преступников не удалось. В настоящее время музей закрыт для посещений в связи с расследованием.

Н.О.