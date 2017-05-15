Победа на родной земле особа значима для каждого спортсмена - золотой медалист Исламиады

2017-05-15 14:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Каждый спортсмен хочет успешно выступать в родных стенах, великолепный настрой и поддержка болельщиков дают дополнительный стимул для завоевания золотых медалей, сказал Trend в понедельник дзюдоист Ниджат Шихализаде, который в весовой категории 66 кг стал победителем IV Игр исламской солидарности в Баку.

"Победа на родной земле особа значима для каждого спортсмена. На каждом из нас лежит большая ответственность и желание порадовать болельщиков, близких и родных, свою страну. Победа на Исламиаде даст мне дополнительный стимул для подготовки к участию в европейском и мировом первенствах. Благодарю всех за поддержку", - сказал Ниджат Шихализаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)