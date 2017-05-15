Суд Украины: Только следствие может дать ответ на вопрос, возглавлял ли «титушек» азербайджанец

2017-05-15 15:06 | www.apa.az | 2

Среди задержанных в Днепре в связи с дракой на параде в честь 9 мая был и уроженец Джабраилского района Азербайджана Натиг Мустафаев.

Как сообщили АПА в Бабушкинском районном суде Днепропетровской области, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Что касается того, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook о том, что Н.Мустафаев «руководил титушками в Днепре 9 мая», в суде сообщили, что только следствие может дать ответ на этот вопрос.

Отметим, 9 мая в Днепре на параде в честь 72-й годовщины победы над фашизмом произошла массовая драка. Затем министр внутренних дел Украины, армянин по происхождению Арсен Аваков еще до завершения следствия заявил, что группой, принимавшей участие в драке, руководил житель Днепра, ранее судимый Натиг Мустафаев.

Отец Н.Мустафаева Намиг Мустафаев является уроженцем Джабраилского района, а мама украинка.