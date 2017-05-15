Начато определение номинантов NETTY 2017

2017-05-15 15:00 | www.oxu.az | 2

Стартовало голосование Экспертного совета и Виртуального жюри премии NETTY.

С 15 мая по 22 мая будет осуществляться голосование Экспертного совета и Виртуального жюри.

В понедельник, 22 мая, основываясь на выборе номинантов Экспертного совета (совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций), и Виртуального жюри (жюри выбирает всего три номинанта из общего числа участников в номинации «Выбор виртуального жюри»), начинает свое голосование Академия NETTY.

Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций. В рамках указанного периода также проводится голосование по внеконкурсным почетным и поощрительным номинациям.

Победители номинаций NETTY 2017 официально объявляются на торжественной церемонии.

Победителям торжественно вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY. В церемонии награждения участвуют все номинанты премии. О дате и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, министерства культуры и туризма АР.

Генеральный партнер премии - компания Azercell.

Партнерами премии являются выставка BakuTel, компания SmartHost.az, Интернет-агентство Renley.az, проект Kassir.az. Юридическую поддержку конкурсу оказывает проект Dejure.az.

Партнером номинации «Лучший сайт в области электронной коммерции» выступает проект Acqalma.az. Информационные партнеры проекта: журнал Infocity.az, телеканал CBC, сайты 1news.az, Oxu.Az, Disput.az, Salamnews.org, GameZoneBaku, Autoradio.az

Премия NETTY была основана в 2004 году.

Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. В 2017 году Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY проходит в 13-й раз.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес info@netty.az.